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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد السواركة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:06 - 22 نوفمبر 2019
شهداء عائلة السواركة شهداء عائلة السواركة
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شيعت جماهير غفيرة في دير البلح بعد صلاة العصر، جثمان الشهيد محمد السواركة 40 عاماً الذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في العدوان الأخير على قطاع غزة قبل 10 أيام، في مقبرة الشهداء بالمدينة.

وأجلت القوى الوطنية تنظيم حفل تأبين لشهداء العائلة الذي كان مقرراً اليوم، وتم تحويله إلى بيت عزاء للشهيد محمد السواركة.

يشار، إلى أن العدو الصهيوني ارتكب مجزرة على مرأى من العالم قبل 10 أيام عندما قصف منزل عائلة السواركة بأربعة صواريخ من طائرة F16K , ، ما أدى الى استشهاد 8 من أفراد العائلة على الفور جلهم من النساء والأطفال وإصابة آخرين، وبارتقاء الشهيد محمد السواركة يرتفع عدد شهداء المجزرة الاسرائيلية الى تسعة شهداء من عائلة السواركة.

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