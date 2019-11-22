الجهاد وحماس تنظمان وقفة تضامنية مع الاسرى أمام الصليب الاحمر

اقامت حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة دعماً وإسناداً للأسرى

وتأتي الوقفة التضامنية التي تنظمها حماس والجهاد الإسلامي اسناداً للمرضى والأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير مصعب الهندي والأسير أحمد زهران.

وأكد خطيب الجمعة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل ان ملف الاسرى الفلسطينيين وخاصة المضربينهم منهم والمرضى على سلم أولويات جميع أطياف شعبنا الفلسطيني، وخاصة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضح المدلل أن الأسرى يخوضون معركة الصمود والتحدي وسوف تستمر حتى ينال الأسرى كافة حقوقهم بالحرية، محذراً الاحتلال من مغبة اي مكروه يصيب الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.

واشار المدلل ان كافة فصائل المقاومة تقف بكل قوة لإسناد كافة الأسرى والأسيرات حتى ينالوا حقوقهم، مطالباً كافة مؤسسات حقوق الإنسان ودعاة الانسانية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم من الجرائم التي ترتكب بحقهم داخل السجون.





































