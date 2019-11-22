لحق بزوجته واطفاله.. استشهاد محمد سالم السواركة متأثراً بجراحه

استشهد الشاب محمد سالم عودة السواركة متأثراً بجراحه التي أصيب خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع، في المجزرة التي راح ضحيتها ثمانية من عائلته.

وافاد مراسلنا بارتقاء الشهيد محمد سلامة السواركة (40 عاماً) متأثراً بجراحه التي اصيب بها خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في العدوان الأخير بحق عائلته، والتي أسفرت حينها عن استشهاد 8 من أفراد العائلة بينهم زوجته واثنين من اولاده.

واستشهد ثمانية أفراد من عائلة السواركة/ملحوس وأصيب 5 أخرين بينهم محمد، بقصف طائرات الاحتلال لمنزلهم فجر الخميس الماضي، بعد جول تصعيدية بدأت باغتيال بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي في الحركة أكرم العجوري.