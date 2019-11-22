آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مهولة لاقتحام للسيطرة على الجليل



زعم جادي آيزنكوت قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق ان حزب الله اللبناني يجهز قوة اقتحام بأعداد كبيرة، للدخول إلى الحدود.

واشار ايزنكوت خلال مؤتمر "معهد الأمن القومي للدراسات"، أن حزب الله يجهز حوالي 6 آلاف مقاتل لاقتحام "اسرائيل" عبر الأنفاق في المواجهة القادمة.

وذكر آيزنكوت أن خطة حزب الله اللبناني تتمحور في اقتحام الجليل والسيطرة على اجزاء واسعة منها، مشيراً إلى ان الحزب يخطط لتلك المرحلة منذ عشرة أعوام متواصلة.

وذكر أن "اسرائيل" احبطت جزء من الخطة خلال عملية درع الشمال التي كشفت خلالها عن عدد من انفاق الحزب شمال فلسطين المحتلة.