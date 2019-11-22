امرأة مسلمة حامل تتعرض لضرب مبرح بدوافع عنصرية في مقهى استرالي

تعرضت امرأة مسلمة حامل لضرب شديد من قبل رجلٍ غريب في إحدى مقاهي مدينة سيدني الاسترالية.

واظهر مقطع فيديو السيد رنا الأسمر (31 عاماً) وهي حامل في الشهر التاسع تجلس إلى جانب أصدقائها في مقهى قبل وقوع الحادثة.

ويظهر مقطع الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة في المكان اقتراب رجل من طاولة تجلس عليها نساء، ودون سابق إنذار، ضرب المرأة الحبلى بلكمات مبرحة، اعقبه مساعدة من كانوا في المكان للسيدة رنا الأسمر.

وحاولت صديقات الضحية استخدام كرسي لضرب المهاجم، بينما يحاول آخرون جره بعيدا، فيما تمكن الحاضرون من تقييد حركة الرجل قبل ان تأتي الشرطة وتقتاده إلى جهات التحقيق.

ونُقلت المرأة المصابة إلى مستشفى "ويستمييد" لمراقبة حالتها وتقييم حال جنينها، وخرجت إلى منزلها صباح يوم الخميس 21 نوفمبر.

وبهذا الصدد، قالت الشرطة إن المرأة لم تكن تعرف من هاجمها، ولكن عائلتها تعتقد أن الهجوم كان بدوافع عنصرية.

يشار إلى ان شهود عيان أن لوزينا الذي هاجم السيدة أطلق تعليقات "عنصرية" ضد الإسلام، قبل مهاجمته المرأة الحامل.