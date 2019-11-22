طالع جميع ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة على عرب سات ونايل سات 2020

تستحوذ قنوات ام بي سي MBC العربية، على قلوب ملايين المواطنين في جميع الدول العربية، لما تتمتع من مميزات فريدة ومتنوعة في عرض محتواها الإعلامي والفني، ما يدفع عشاق شاشتها في البحث دائمًا على ترددات قنوات MBC على الأقمار الصناعية نايل وعرب سات.

وأطلقت مجموعة قنوات ام بي سي MBC البالغ عددها خمس عشرة قناة، قانتين جديدتين مؤخرًا، وهما قناة MBC 5 المغاربية، وسبقها قناة mbc Iraq العراقية، ولكلٍ منهما تردد بث خاص.

وتتمتع قنوات ام بي سي MBCمزايا عدة، وهي انها تبث محتواها بصورة مفتوحة ومجاني وبدون تشفير، بالإضافة إلى جودة البث عبر تقنية HD، والعادية SD .

كما أن شاشة ام بي سي MBC، لها قاعدة جماهيرية عريضة في دول المحيطة بها، وسجلت القناة ملايين المشاهدات يوميًا، في مشاهدة مسلسلاتها وبرامجها المتنوعة.

تردد قناة ام بي سي MBC 1الجديد :

وتعرض قناة ام بي سي 1 MBCمجموعة من المسلسلات والبرامج المختلفة، كما انها تقدم نشرات الاخبار للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.

وتأسست القناة 18 سبتمبر 1991، وتتخذ دبي مقرًا لها، وتعود ملكيتها إلى مركز تلفزيون الشرق الأوسط.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح النايل سات 11470 عمودي ”V” 27500 5/6 العرب سات 11270 عمودي ”V” 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي 2 MBC:

وما يميز قناة الكبيرة ام بي سي 2 MBC، انها تقدم محتوى جذاب ومتنوع وفني، لكافة الشرائح المجتمعية، بما فيها عرض أفلامها المتنوعة، الأكشن، والشبابية، والمهتمة في شأن الاسري، والكوميدي.

وتأسست قناة ام بي سي 2 MBC، عام 2003، ويقع مقرها الرئيسي في دبي في الامارات العربية.

القمر /التردد /معدل الترميز/ الاستقطاب FEC/ نايل سات/ 12015/ (v)/ 27500 /عمودي / 5/6

تردد قناة ام بي سي 3 MBC:

وتخصص قناة ام بي سي 3 MBC محتواها للأطفال، وانطلق بث تردد القناة في عام 2004.

القمر الصناعي التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11470 راسي V 27500 5/6 عرب سات 11270 راسي V 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي 4 MBC:

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار 11938

11470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب





تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr:

وتعرض قناة ام بي سي مصر mbc masr، محتواها الاخباري الخاص في مصر، إلى جانب موضوعات ترفيهية، وتأسست القناة في 2012.

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12015 عمودي 27500 عرب سات 11270 عمودي نايل سات 11470 عمودي 27500 عرب سات 11270 عمودي 27500 عرب سات 12284 عمودي 27500 نايل سات 11559 عمودي 27500





تردد قناة ام بي سي أكشن MBC ACTION:

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 12284 v 27500 5/6 عرب سات 11270 v 27500 5/6 نايل سات 11476

v 27500 5/6

معامل التصحيح 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6

تردد قناة ام بي سي 5 mbc:

التردد الاستقطاب الترميز 11559 V 27500

تردد ام بي سي العراق mbc iraq:

القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 201 12226 أفقي 27500 5/6 عربسات بدر 6 11862 عمودي 27500 4/3

تردد قناة mbc 5 على العرب سات :

وتنقل قناة mbc 5 على القمر الصناعي عرب سات بجودة hd من خلال البيانات التالية:

التردد 12284

الترميز 27500

الاستقطاب V