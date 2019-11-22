اخبار لبنان: أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء

لايزال سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 22-11-2019 مثار اهتمام اللبنانيين بسبب الهزات التي شهدتها لبنان خلال الأسابيع الماضية، وتمكن الدولار الأمريكي من الحفاظ على استقراره أمام الليرة اللبنانية، حيث اقفل التداول على سعر وسطي 1,515 ليرة سورية.

وأشارت مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان أن السعر الرسمي المعتمد لصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم هو السعر وسطي 1,515 ليرة سورية.

اسعار صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة في السوق السوداء جاء مختلفاً للغاية، حيث وصل إلى حوالي 1750 ليرة لبنانية.

يشار إلى ان المصارف اللبنانية تعرضت لهزات خلال الأسابيع الماضية منها قفل ابوابها قبل ان تستأنف فتحها، لتوفير ما وصفته بالحاجات الملحة، بعد اغلاق دام حوالي أسبوعين بسبب المظاهرات والاحتجاجات اللبنانية، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى لإرباك الجهاز المصرفي وتذبذب أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.

1 (LBP) ليرة لبنانية= 0.001 (USD) دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 1,515 ليرة لبنانية