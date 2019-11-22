سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 22-11-2019،

تواصل الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار الامريكي، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 22-11-2019، حوالي "714" ليرة سورية .

واشار اقتصاديون ان انخفاض سعر صرف الليرة السورية ويعني ذلك خسارتها أكثر من 93% من قيمتها الفعلية، منذ العام 2011، وسط صمت رسمي وامتناع البنك المركزي عن التصريح.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

-الدولار الأمريكي مقابل الليرة اعلى قيمة "714" ليرة سورية (اقل قيمة لسعر الصرف 711 ليرة سورية )

-سعر صرف اليورو مقابل الليرة اعلى قيمة "788 " ليرة سورية (اقل قيمة لسعر الصرف 785 ليرة سورية )

ويشار الى ان انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار انعكس بشكل مباشر على أسعار جميع المنتجات والسلع في السوق السورية التي باتت تتغير يومياً أكثر من مرة، تبعا لتغيّر سعر الصرف، خاصة الدخان الأجنبي والسلع المستوردة.