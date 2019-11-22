تأجيل مسيرة العودة اليوم الجمعة

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، إلغاء المسيرات الأسبوعية اليوم الجمعة، للجمعة الثانية تواليًا، في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأوضح الهيئة في بيان صحفي ان التأجيل يأتي من باب افساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الصهيوني الغاشم".

يشار إلى ان الجمعة الماضية خيم هدوء كبير على حدود قطاع غزة مع اعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تأجيل المسيرة، خلافاً لما كانت تشهده الجمع التي يشارك فيها الفلسطينيون في مسيرات العودة.

الجدير بالذكر ان الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة منذ 30 من آذار/مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ويواجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب منظمة، إذ استشهد حوالي 328 مواطنًا؛ منهم 15 شهيدًا احتجز الاحتلال جثامينهم، وأصاب 31 ألفًا آخرين في اعتداء بشتى أنواع الأسلحة.