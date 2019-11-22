مستوطنون يحرقون عدة مركبات شرق نابلس واعتقال أربعة شبان في الخليل

أقدم مستوطنون فجر اليوم الجمعة 22-11-2019 على حرق عدد من المركبات التي تعود ملكيتها لثلاث فلسطينيين في قرى جنوب وشرق نابلس.

وأوضح غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة أن مستوطنين تسللوا لقريتي مجدل بني فاضل وقبلان جنوب نابلس وأحرقو عددا من المركبات.

وذكر ان المستوطنين هاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، وخطوا على منزله عبارات عنصرية قبل ان يحرقوا مركبته.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منازل المواطنين وفتشت محتوياتها قبل اعتقال عدد من الشّبان في قرية خرسا جنوب دورا بمحافظة الخليل.

وذكرت المصادر المحلية أن المعتقلين هم الأسير المحرر يوسف عايد الفقيه، جمال عبد الحليم التلاحمة شقيق الشهيد ضياء التلاحمة، ومعتصم علي سليمان طبيش وصامد عبد العزيز الشّحاتيت.







