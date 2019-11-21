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الطيبي: سنعارض طلب بنيامين نتنياهو الحصول الحصانة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:01 - 21 نوفمبر 2019
احمد الطيبي احمد الطيبي
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أعلن أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة أنَّ نواب المشتركة سيعارضون طلب بنيامين نتنياهو بالحصانة من المحاكمة على خلفية تهم الفساد التي يواجهها.

وطالب الطيبي المستشار القضائي مندلبليت بابداء رأيه رسميا وبسرعة، هل يجوز لمن قدمت ضده لائحة اتهام بالرشوة والخداع ان يشكّل الحكومة القادمة ؟.

وذكر الطيبي ان نتنياهو عاث فساداً سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبادر للحروب والعدوان لخدمة اجندته الخاصة.

وعلَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوائح الفساد المقدمة بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت.

ورفض نتنياهو التهم الموجهة له في لوائح الاتهام التي قدمت بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة، وقال ان لوائح الاتهام تهدف الى الإطاحة به، مشككاً بصدقيتها واهدافها.

وطالب نتنياهو بالتحقيق مع افراد الشرطة الإسرائيلية الذين حققوا معه، واصفاً عملية التحقيق معه بانها ملوثة، مشككا بالأدلة التي استندت عليها لوائح الاتهام.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت قرر اليوم الخميس، توجيه الاتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة في الملف (4000).

 

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