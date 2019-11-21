ايران للأوروبيين: خنتم العهد وتذرفون دموع التماسيح على الاشرار

اتهمت الخارجية الايرانية الاتحاد الاوروبي بخيانة العهد وذرف دموع التماسيح على "الأشرار والمدمرين" ممن يحاولون تخريب البلاد.

وطالب وزارة الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها عباس موسوي الاتحاد الأوروبي بضرورة ايضاح نكثه للعهود التي من بينها التدخل في الشأن الإيراني الداخلي.

ووصف موسوي التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأوروبيين، وخاصة المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأنها تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

ونصح موسوي الدول الاوروبية في تصحيح اوضاعها الداخلية بدلاً من التدخل في الشأن الإيراني الداخلي، وذرف الدموع على الأشرار.