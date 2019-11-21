ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"التجمع الاعلامي" يقدم واجب العزاء بوفاة الزميل  محمد داوود

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:56 - 21 نوفمبر 2019
الزميل الصحفي محمد داوود الزميل الصحفي محمد داوود
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قدم وفدٌ من التجمع الإعلامي الفلسطيني ظهر اليوم الخميس، واجب العزاء للأسرة الصحفية ولعائلة الزميل الصحفي محمد إبراهيم داوود، الذي وفاته المنية في تركيا؛ إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وزار وفد التجمع الإعلامي بيت عزاء الزميل داوود(30 عامًا) الذي أقامته إذاعة صوت الشعب داخل مقرها بمدينة غزة، إلى جانب زيارة بيت العزاء في بيت العائلة شمال قطاع غزة.

ونَعى التجمع ببالغ الحزن والأسى الزميل "داوود"، مشيدًا بمناقبه ومآثره.

وأوضح في بيان صحفي أن الزميل الراحل كان مثالًا للأخلاق والتفاني في العمل وصاحب رسالة إنسانية في عمله الصحفي.

وتَقدَّم التجمع الإعلامي بخالص التعازي والمواساة للأسرة الصحفية ولعائلة الفقيد "داوود"، راجياً الله أن يتغمده بواسع رحمته،  ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الأكثر مشاهدة

متعلقات