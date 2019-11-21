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اعتبرها محاولة للإطاحة به

نتنياهو يرفض لائحة الاتهام بحقه ويطالب بالتحقيق مع المحققين

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:24 - 21 نوفمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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علَّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على لوائح الفساد المقدمة بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت.

ورفض نتنياهو التهم الموجهة له في لوائح الاتهام التي قدمت بحقه من قبل المستشار القضائي للحكومة، وقال ان لوائح الاتهام تهدف الى الإطاحة به، مشككاً بصدقيتها واهدافها.

وطالب نتنياهو بالتحقيق مع افراد الشرطة الإسرائيلية الذين حققوا معه، واصفاً عملية التحقيق معه بانها ملوثة، مشككا بالأدلة التي استندت عليها لوائح الاتهام.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت قرر اليوم الخميس، توجيه الاتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي الرشوة في الملف (4000).




 

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