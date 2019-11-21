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تورط شبكة إسرائيلية في سرقة اعضاء فقراء من دول عديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:51 - 21 نوفمبر 2019
عملية جراحية (صورة عامة من الانترنت) عملية جراحية (صورة عامة من الانترنت)
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كشفت مصادر صحفية ان السلطات الكازاخية أوقفت كبير أطباء مستشفى المدينة أبيدلاي دونباي، لضلوعه في انتزاع اعضاء فقراء لصالح اسرائيليين اثرياء.

وذكرت المصادر ان "عصابة" من أخصائيي زراعة الأعضاء التي كان دونباي ينتمي إليها، منذ عام 2017 وحتى عام 2018، وكان عملاؤها من الأجانب الأثريا، مشيرة إلى ان مظم المشترين كانوا من الإسرائيليين الأثرياء.

ولفتت المصادر أن المانحين كانوا من الأوكرانيين والأوزبك والقرغيز الفقراء، الذين باعوا كلاهم بسبب مشاكل مالية.

وبينت المصادر أن دونباي أجرى عمليات الزرع مقابل بدلات مالية باهظة.

 

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