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نتنياهو يعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قرار المدعي العام "الإسرائيلي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:30 - 21 نوفمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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من المقرر أن يعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال افيحاي مندلبيت  عن مؤتمر صحافي مساء اليوم الخميس بشأن  قراره في الملفات القضائية المقدمة ضد بنيامين نتنياهو.

ووفق الاعلام العبري، سيعلن مندلبيت إن كان سيقدم لوائح اتهام ضد نتنياهو في الملفات (1000)، (2000) (4000)، مبينًا أنه سيقرر إن كان سيوجه اتهامات لنتنياهو بمخالفات الاحتيال، خيانة الأمانة والرشوة.

وقال موقع واللاه العبري، إنه من المتوقع أن يلقي نتنياهو مؤتمراً صحفياً من مقر إقامته بالقدس المحتلة عند الساعة 8:30 مساء بعد ساعة من قرار المدعي العام "الاسرائيلي".

واجرى المستشار القضائي مناقشات ومشاورات لنشر قراره اليوم. ووفقا للتقديرات، التأخيرات في نشر القرار نجمت من النقاش على الصياغة النهائية في الملف 4000، حيث كان السؤال المركزي فيه ان كان بند الرشوة سيكون في لائحة الاتهام

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