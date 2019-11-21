قاضية لبنانية توجه تهمة لجندي بقتل متظاهر في بيروت

وجهت القاضية اللبنانية منى حنقير، اليوم الخميس، تهمة ضد جندي قتل متظاهر بشكل متعمد، الأسبوع الماضي في بيروت.

وبحسب الاعلام اللبناني الرسمي، قدمت المدعية العسكرية حنقير، أيضًا تهمة ضد ضابط برتبة عقيد كان متواجدًا لحظة قتل الجندي، المتظاهر علاء أبو فخر، بجرم القتل وإطلاق النار.

وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، تمهيدًا لاستجواب المتهمين يوم الاثنين المقبل.

يشار إلى أن المتظاهر علا أبو فخر قد قتل برصاص الامن اللبناني، في 12 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، في منطقة خلدة غرب بيروت، اثناء مشاركته في المظاهرات المنددة للطبقة الحاكمة الفاسدة.