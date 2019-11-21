تردد قناة اليرموك على النايل سات لمشاهدة الحلقة 1 من قيامة عثمان

يبث تردد قناة اليرموك (11678 عمودي) على القمر نايل سات، اليوم الخميس، الحلقة الأولى من المسلسل التاريخي قيامة عثمان أرطغرل، وهو تكملة للمسلسل التاريخي الاكثر شعبية قيامة ارطغرل.

ويُعرض المسلسل على قناة اليرموك بنفس يوم عرضه المعتاد الذي تواصل في المواسم الخمسة السابقة، وهو مساء كل أربعاء، ولكن مع تغير في القناة، حيث تعرض قناة "Atv" المسلسل هذا الموسم، بدلا عن التلفزيون الرسمي التركي.

وأعلنت قناة اليرموك في عدة أفلام تعريفية عن الحلقة الأولى من السلسلة التي تبدأ الأسبوع المقبل، ونشر مقتطفات من الحلقة تظهر بطل المسلسل بوراق أوزجفيت الذي يجسد دور عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

ودارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا وحول العالم، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من الأتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية.

وتفاجأ جمهور المسلسل من استمرار تواجد شخصية "بامسي آلب"، وهو من المقاتلين المقربين من أرطغرل، والتي يجسدها الممثل نور الدين سونماز، إلى جانب أوزجفيت، وهما يضربان على الحديد، وهو مشهد نال اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكلت مسألة مواصلة بعض الشخصيات، بينهم أرطغرل الذي جسد دوره الفنان إنجين ألتان دوزيتان، لدورهم في بداية المسلسل، ولكن أعلن عدة مرات عبر وسائل إعلام عدم حصول ذلك.