"مقاومة الاستيطان" تنتزع قرارًا من الاحتلال باستعادة أراضي غرب سلفيت

استعادت عائلة فلسطينية أراضيها التي كان يستولي عليها الاحتلال غرب سلفيت، والتي تعود لعائلة أبو قادوس من بلدة الزاوية المجاورة.

ووفق المصادر المحلية، فقد انتزعت الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرارا باستعادة 207 دونمات من أراضي قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.

وقال عايد مرار رئيس الوحدة القانونية في الهيئة، إن الأرض تقع على مقربة من مستوطنة "الكاناة" المقامة على أراضي المواطنين عنوة.

وأضاف مرار، انه تم استعادت الأرض بعد معركة قانونية في محاكم الاحتلال استمرت لأعوام، مشيرًا إلى أن الاحتلال كان استولى عليها لصالح توسيع المستوطنات.