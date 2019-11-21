حقيقة وفاة سوزان مبارك بعد تدهور حالتها الصحية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن وفاة سوزان مبارك بعد تدهور حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى خلال الأيام الاخيرة، دون أي تأكيدات من مصادر مقربة.

من جهته، أكد علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك إدخال والدته السيدة الأولى السابقة، سوزان مبارك، المستشفى.

وقال علاء في تغريدة إن والدته بقسم "العناية المركزة" من دون أن يوضح طبيعة مرضها، لكنه سعى إلى طمأنة متابعيه بالقول "ستكون الأمور على ما يرام".

تزوجت سوزان مبارك من الرئيس المخلوع حسنى مبارك عام 1959 ، وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال.

وخلال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما، كانت زوجته تتمتع بنفوذ سياسي كبير، ووقفت خلف عدة مشروعات، بما في ذلك الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث.

وأطيح بمبارك، البالغ من العمر الآن 91 عاما، في انتفاضة شعبية عام 2011، كما قضت محكمة عليه بالسجن المؤبد، لكن أعيدت محاكمته ثم برئ فيما بعد، وأفرج عنه عام 2017.