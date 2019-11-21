وفاة هادي الجيار تشعل مواقع التواصل ونقيب الفنانين يوضح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أنباء عن وفاة الفنان المصري هادي الجيار، جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مشافي العاصمة القاهرة.

من جهته، نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، شائعة وفاة الفنان الكبير هادي الجيار، والتي تم تداولها منذ قليل على بعض المواقع.

وقال "زكي" في تصريحات صحفية، إن ما يتم تداوله غير حقيقي وكذب، مؤكدًا أن الفنان هادي الجيار يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته أو وفاته.

جدير بالذكر أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي منذ أيام، ونُقل إلى المستشفى، وأكدت زوجته والفنانة نهال عنبر في تصريحات صحفية سابقة أن حالته في تحسن مستمر.

يشار إلى أن هادي الجيار شارك بمسلسلي "قمر هادي" مع هاني سلامة، و"ولد الغلابة" مع أحمد السقا، خلال شهر رمضان الماضي.

كما أن مسيرة الفنان هادي الجيار، مليئة بالأعمال الفنية الممتعة والتي لاقت شعبية واسعة لدى الجمهور المصري والعربي على حد سواء، وفي كافة أدواره.