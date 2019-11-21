مظاهرات العراق.. مقتل اربعة مواطنين برصاص قوات الامن

قتل أربعة، اليوم الخميس، مواطنين عراقيين جراء قمع الامن العراقية للمظاهرات الشعبية بالقرب من جسرين رئيسيين بالعاصمة بغداد.

وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية، إنّ 4 أشخاص قتلوا فيما أصيب 48 آخرون بجروح مختلفة بينها حرجة، في بغداد، برصاص الامن العراقي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتظاهر مئات العراقيين بالقرب من جسر السنك وآخر عند جسر الاحرار، مطالبين بإسقاط الطبقة الحاكمة الفاسدة.

وفي المقابل، قالت وزارة الامن، "إن 11 عنصرًا من قوات الامن أصيبوا، إثر اعتداء المتظاهرون عليهم، وصفت جرحهم بالطفيفة".

وقتل عشرات المتظاهرين برصاص قوات الامن العراقية، منذُ بدء الحراك الشعبي من الأول أكتوبر/ تشرين الأول، في مناطق عدة، بالإضافة لعشرات الإصابات.