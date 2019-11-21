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اكتشاف خطر جديد للسجائر الالكترونية.. فما هو ؟

  • فلسطين اليوم - فرانس برس
  • 16:47 - 21 نوفمبر 2019
السجائر الالكترونية السجائر الالكترونية
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كشفت اختبارات حديثة عن احتواء السجائر الالكترونية على مادة خطيرة، قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح خبراء، أنهم اكتشفوا ان مادة الأسيتيل التي تحويها السجائر الالكترونية ليست خطيرة، لكنها تتحول إلى مادة خطيرة إذا دخلت الرئتين عبر الاستنشاق.

وأشار الخبراء بحسب وكالة فرانس برس، أن شابا كندياً تعرض لضرر كبير جداً كاد أن يفقده رئتيه جراء استخدامه المكثف للسجائر الالكترونية، وبعد الفحوصات تبين ان استخدامه لمادة ثنائي الاسيتيل هي السبب في ذلك.

وكانت اختبارات أمريكية قد كشفت عن أسباب أخرى تسببها السجائر الالكترونية وأدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات لمن يتعاطى تلك السجائر ، وحذرت من استخدامها.

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