في يوم الطفل.. الاتحاد الاوروبي يستنكر انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الأطفال الفلسطينيين والاستخدام المفرط للقوة، سواء بالأسلحة الفتاكة أو غير الفتاكة، مما أدى إلى مقتل 16 طفلاً فلسطينياً في النصف الأول من 2019 وحده، وكذلك الهجمات العنيفة التي أدت إلى مقتل ثلاث أطفال إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ونوهت في بيان له، إلى جميع الجهات المسئولة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنطبق عالمياً، بما في ذلك على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما عبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها الجدي للغاية بشأن الهجمات على المدارس ومعدلات الاعتقال بين الأطفال، مشددة إلى أنه لا ينبغي حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير، ويجب الا يُحتجزوا بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب الا يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من أساليب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تماشيا مع المادة 37 من اتفاقيه حقوق الطفل.

ودعا الاتحاد الاوروبي جميع الجهات المسئولة إلى احترام المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يُمكن بلوغه وفي توفير مرافق العلاج من الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

وأكد الاتحاد الأوروبي انه سيواصل رصد الوضع عن كثب، وسيتصرف وفقاً لذلك، متوقعًا من جميع الأطراف أن تتصرف بما يتفق تماماً مع اتفاقية حقوق الطفل.