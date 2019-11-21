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إنقاد عشرات المهاحرين من الغرق قبالة سواحل تونس

  • فلسطين اليوم - تونس
  • 15:06 - 21 نوفمبر 2019
انقاذ مهاجرين انقاذ مهاجرين
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أكد رئيس الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر في تونس مُنجي سليم، اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل انقدت 43 مهاجرًا إفريقيًا من الغرق قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد.

وقال سليم: "إنّ قوات خفر السواحل نقلت 43 مهاجرًا غير نظامي بينهم 11 امرأة، في ساعات الصباح، إلى الميناء البحري لمدينة حومة السوق"، مضيقًا إلى انه جرى نقل أحد المهاجرين الى مستشفى "الصادق مقدم" لتقلي العلاج.

وأضاف أنّ المهاجرين ينتمون إلى جنسيات افريقية مختلفة، موزعة إلى 23 إثيوبيًا و15 من إريتريا و5 صوماليين.

وأشار رئيس الهلال الاحمر إلى أنّه تم نقل النساء إلى محافظة مدنين، فيما نقل الرجال إلى مدينة جرجيس، مبينًا ان المهاجرين خرجوا من ليبيا.

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