ما السيناريو المتوقع في حال فشلت الكنيست بتشكيل الحكومة؟

بعد فشل بنيامين نتنياهو وبيني غانتس في تشكيل الحكومة، سيوصي أعضاء الكنيست لأول مرة في تاريخ الاحتلال "الإسرائيلي"، الرئيس رؤوفين ريفلين، بأن بتكليف زميلا لهم في تشكيل الحكومة "الإسرائيلية". وفق موقع "i24NEWS" العبري

وقال الموقع العبري، إن ريفلين سيُبلغ اليوم الخميس، رئيس الكنيست يولي إدلشتين، أنه لم ينجح أي مرشح بتشكيل حكومة، ليُمهل أعضاء الكنيست 21 يومًا لإيجاد بديل له من زملائهم الأعضاء.

وأضاف أن المستشار القضائي للكنيست وزّع على المشرّعين، المبادئ التوجيهية المُتعلقة بالأيام الـ 21 المقبلة، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة، يمكن أن يوقّع عضو الكنيست الواحد على أكثر من كتاب توصية خطي على مرشّح، ليكلّفه ريفلين بتشكيل الحكومة، ويمكن لعضو الكنيست أيضا، سحب توصيته (توقيعه)، طالما لم يتم تقديم الترشيح إلى الرئيس.

ووفق الموقع العبري، يحق لعضو الكنيست أن يوصي على من يشاء دون الحصول على موافقته، مبينًا أن تقديم الترشيح للرئيس يجب أن يكون بموافقة عضو الكنيست المُرشّح لتلقي التفويض أولا، وثانيا أن يحتوي كتاب الترشيح الخطي، على توقيع غالبية عادية من أعضاء الكنيست الـ 120، أي 61 عضوا على الأقل.

الجدير بالذكر أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للرئيس "الإسرائيلي" هو 11 كانون الأول / ديسمبر، وفي حال لم تُقدم ترشيحات للرئيس في التاريخ المحدد، فإن عليه الإبلاغ عن ذلك لرئيس الكنيست التي ستتفكك، وسيتم التوجه إلى انتخابات ثالثة.