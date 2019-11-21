وقف استيراد العجول من "إسرائيل" تدفع المزارعين "الإسرائيليين" للتظاهر ضد نتنياهو

احتج مزارعون إسرائيليون اليوم، على حكومة بنيامين نتنياهو، جراء الخسائر التي لحقت بهم، على إثر قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجوم من "إسرائيل".

يشار إلى أن المزارعين الإسرائيليين احتجوا سابقاً على الموضوع ذاته قبالة مجلس الوزراء الإسرائيلي.

ورغم إصرار الحكومة الفلسطينية على عدم استيراد العجوم من اسرائيل، قامت حكومة الاحتلال باحتجاز شاحنات عجول تم استيرادها من دول أخرى، من أسبوعين ، ولم تسمح بدخولها إلى الضفة الغربية، في خطوة للضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها.

وكان وزير الزراعة الفلسطيني قد رفض التهديدات الإسرائيلية للحكومة الفلسطينية بتحميلها "عواقب كبيرة على خلفية قرار عدم الاستيراد.

الجدير ذكره، أن لجوء الحكومة الفلسطينية لاستيراد العجول من الخارج، هو أمر متفق عليه وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.