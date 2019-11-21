هولندا توقف الدعم المالي عن السلطة و"إسرائيل" تعتبره إنجازًا سياسيًا

أوقفت هولندا اليوم الخميس، دعمها المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، بدعوى أنها تذهب إلى عائلات الاسرى والشهداء، فيما اعتبر الاحتلال الاسرائيلي القرار انجازًا سياسيًا.

في حين، رفض البرلمان الهولندي الالتزام بقرار المحكمة العليا الاوروبية الاخير في مقاطعة منتجات المستوطنات "الاسرائيلية" في أسواق اوروبا.

وأفادت تقارير عبرية نشرته القناة "الإسرائيلية" الثانية، بأن امستردام تواصلت مع السلطة الفلسطينية مرات عدة لوقف مخصصات أهالي الشهداء والاسرى، إلا ان الاخير رفضت ذلك، فكانت ذريعة للمشرعين الهولنديين في وقف المنحة المالية.

يُشار إلى أن المالية الهولندية تدعم خزينة السلطة بمبلغ قدره مليون ونصف المليون يورو شهريًا، فيما تصرف الأموال كرواتب لموظفي وزارة العدل الفلسطينية.

وتواصل دبلوماسية الاحتلال الضغط على السلطة، من خلال وقف المساعدات الأجنبية المقدمة لها، كما أنها سرقت أموال المقاصة، الامر الذي أدى إلى عجز مالي كبير للخزينة.