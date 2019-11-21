فيديو ساري كول يشعل مواقع التواصل لهذا السبب

أثار فيديو للفنانة ساري كول جدلاً كبيرآ على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور ساري كول بملابس غير محتشمة أمام عدسة الكاميرا في بث مباشر.

وفاجأت "ساري كول" معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتحولها إلى الطرب ونشر فيديو كليب لها من خلال موقع اليوتيوب، حيث كان الفيديو يحتوى على كلمات نابية وإيحاءات غير لائقة.

وعلى الرغم من الآراء الناقدة والهجوم الذي تعرضت له، استطاعت أغنية ساري كول من تصدر الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب في المغرب، حيث حازت أثناء أيام قليلة ما يفوق الـ 2 مليون و700 ألف مشاهدة.

واشتهرت "ساري كول" بنشر فيديوهات جريئة تخاطب فيها متابعيها حول مواضيع جنسية وتستعمل كلمات خادشة للحياء إذ تكيل السب والشتم في كل فيديوهاتها للمجتمع المغربي وخصوصياته.

الفتاة المثيرة للجدل من مواليد سنة 1996، حيث قضت طفولة غير عادية بتطوان في محيط أسري متفكك قبل أن تقرر المغادرة صوب إسبانيا عبر الهجرة غير الشرعية للالتحاق بأمها المتواجدة هناك.

وأعاد الفيديو الكليب إلى الواجهة من جديد نقاش صناعة "التفاهة" على مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة أمام الجميع صغارا وكبارا، ليؤكد على ضرورة وجود جهات رقابية على هذه المواقع.