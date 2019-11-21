الصحة بغزة تكشف عن اعداد العائلات المسجلة للتأمين الصحي

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن إحصائية جديدة لاعداد العائلات المسجلة للتأمين الصحي في عام 2019.

وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز المعلومات الصحي الفلسطيني بوزارة الصحة، أن عدد العائلات المسجلة للتامين الصحي للعام الماضي، بلغ نحو 222 ألف عائلة، مشيرًا إلى زيادة بمعدل 5.8% عن عام 2017.

وأوضح مدير وحدة التأمين الصحي فايز الشلتوني، ان الوزارة اصدرت بطاقات تأمين جديدة من خلال رفع صورة صاحب التأمين ومرافقيه على برنامج الصور الالكترونية على نظام التأمين الصحي الجديد، على موقع الوزارة، او على تطبيقها الخاص بالهاتف.

يشار إلى ان وزارة الصحة، أصدرت بطاقات تأمين إلكترونية بديلاً عن الدفاتر للتسهيل على المواطنين في الوصول إلى المعلومات وجميع الخدمات الصحية المقدمة من الوزارة.