مجمع الشفاء الطبي يختتم المرحلة الثالثة من عمليات زراعة الكلى بنجاح

اختتمت الطواقم الطبية بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وبالشراكة مع الوفد الطبي الأردني المشرف على البرنامج الثاني لزراعة الكلى، اليوم الخميس، المرحلة الثالثة من عمليات زراعة الكلى.

وقال رئيس قسم زراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي د. غازي اليازجي، إنه تم وبالتعاون مع الوفد الطبي الاردني برئاسة الدكتور وليد مسعود استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية، اجراء 3عمليات زراعة كلى ناجحة.

وبين د. اليازجي أن النتائج الأولية والقياسات الحيوية للمرضى الذين أجريت لهم العمليات تشير إلى نجاح العمليات.

كما أوضح د. اليازجي إلى أنه تم اقرار اجراء العمليات للمرضى بعد اجراء فحوصات تطابق الأنسجة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وذلك بالتعاون مع جمعية اغاثة أطفال فلسطين.

وتسعى وزارة الصحة وعبر البرنامج الأول لزراعة الكلى والذي يرأسه الدكتور عبد القادر حماد استشاري زراعة الكلى، والبرنامج الثاني برئاسة الدكتور وليد مسعود لإنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة.