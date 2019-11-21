وصفهم بالطابور الخامس.. النائب عودة يرد على تصريحات ليبرمان

في أعقاب التصريحات التي أطلقها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، انتقد أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشركة وصف النواب العرب بالطابور الخامس. وفق ما نقلت قناة "كان" العبرية.

ودعا عودة ليبرمان، لتخيل وضع كانت تطلق فيه هذه العبارات ضد مواطنين يهود في أوروبا، مشيرًا إلى أنه وزملاءه بصفتهم أعضاء في ثالث أكبر كتلة في الكنيست يريدون أن يحدثوا تغييرا وأن يكونوا شركاء في العمل من أجل المجتمع الإسرائيلي برمته.

واكد عودة، أن التحريض الذي يمارسه بنيامين نتنياهو ضد الجمهور العربي أخطر بكثير من ذلك الذي يمارسه برأيه أفيغدور ليبرمان، لافتًا رؤساء القائمة المشتركة يتعرضون لتهديدات على حياتهم.

وأشار إلى أن القائمة لن تكون عضوا في حكومة مع ليبرمان، مبينًا انها يمكن أن تشارك في إقامة كتلة مانعة.