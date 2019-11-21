نتائج القبول المبدئي امن المنشات 1441 في السعودية - أبشر للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في السعودية، اليوم الخميس، نتائج القبول في قوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة، وفق الشروط التي أعلنت عنها مسبقا. للاستعلام اضغط هنــا

ومن الشروط التي أعلنتها الوزارة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

كما اشترطت الإدارة أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

وأن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يشار إلى أنه تم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.

نترككم الآن مع نتائج القبول المبدئي امن المنشات 1441 في السعودية، وفق ما أعلنته بوابة ابشر للتوظيف، البوابة الأولى محليًا في مجال التوظيف وفرص العمل المؤقتة.