الاحتلال يسمح لوالدة الاسير أبو دياك بزيارة نجلها في معتقل عيادة الرملة

سمحت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" ظهر اليوم الخميس، 21/11/2019، لوالدة الاسير سامي ابو دياك بزيارة نجلها بعد مناشدات متتالية نظراً لتدهور حالته الصحية .

قالت اذاعة صوت الأسرى وفقا لوالد الاسير سامي ابو دياك الحاج ابو سامر انه سيتم السماح لوالدة الأسير سامي أبو دياك بزيارته والدخول عنده لرؤيته بشكل مباشر، حيث يقبع في معتقل "عيادة الرملة.

ويشار الى ان الاسير سامي ابو دياك هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى، الأمر الذي يعرضه للموت في أي لحظة نتيجة إصابته بالعديد من الأمراض منذ سنوات، أخطرها مرض السرطان الذي بدأ ينتشر في جسمه بشكل كبير ويهدد حياته.

وكان الاسير ابو دياك قد ناشد الجهات المختصة لرؤية والدته ، والموت في احضانها بعد تدهور حالته الصحية .