"واتساب": حدثوا التطبيق فورا

بسبب مخاوف من التجسس والاختراق عبر مقطع فيديو يسمح للمتسللين بالوصول إلى رسائلهم عبر مشاركة MP4، حث «واتساب» مستخدميه على تحديث التطبيق.

وأكد المتحدث باسم التطبيق المملوك لـ"فيسبوك":" لا دليل على أن الثغرة الأمنية استغلت بواسطة متسللين"، قائلاً المهندسين أصلحوا الخلل في وقت سابق من الأسبوع، غير أن 19 صحفيا وسياسيا في الهند ضمن 1400 مستخدم استهدفت حساباتهم، وتلقوا رسائل تؤكد أن اتصالاتهم الرقمية مخترقة.

ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أكد مهندسو التطبيق أنهم يعملون باستمرار على تحسين أمن الخدمة بأفضل الممارسات، غير أن المستخدمين مطالبون بتحديث التطبيق فورا لوقف خطر التعرض للاختراق والحيلولة دون تعرض هواتفهم للتجسس.