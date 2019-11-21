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اعتقال مروج مخدرات في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:02 - 21 نوفمبر 2019
معمل مخدرات معمل مخدرات
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اعتقلت شرطة مكافحة المخدرات في مدينة غزة مساء يوم أمس الأربعاء بإسناد من قوات التدخل وحفظ النظام، المدعو "أ، ب" بحوزته كمية من المخدرات للترويج.

وقال مدير فرع مكافحة غزة الرائد عطا ناصر: "إن معلومات وردت إليهم من مصادر خاصة تفيد بأن المدعو "أ، ب" يقوم بترويج المواد المخدرة في مدينة غزة".

وعثرت شرطة المكافحة بعد تفتيش المنزل على (1000) حبة روتانا، فرشين حشيش، زجاجتين خمرة، كيلو ماريجونا، (30) حبة سعادة، (١٢) حبة أترمال.

كما أوقفت قوة المكافحة شخص واحد متواجد في المنزل وهو مطلوب لديها على قضايا مخدرات، مؤكدا أنه تم إحالة القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في غزة إلى أنها ستواصل القيام بواجبها بكل قوة من أجل ضرب تجار المخدرات والمهربين.

 

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