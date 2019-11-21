دون تفاصيل.. سوزان مبارك في العناية المركزة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووضعها الصحي إثر دخولها العناية المركزة، وسط تكتم تام حول ظروف وتفاصيل حالتها الصحية.

وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، في معرض رده على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على تويتر أن والدته دخلت العناية المركزة، عقب إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجاري، وتحديدا في ٤ نوفمبر، دون أن يفصح عن طبيعة حالتها الصحية أو تفاصيلها.

فيما ذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن سوزان أجرت جراحة دقيقة، في مستشفى المعادي العسكري بعد شعورها بآلام كبيرة داهمتها خلال الفترة الماضية في منطقة الظهر والفقرات.

يذكر أن عقيلة الرئيس المصري الأسبق، من مواليد العام 1942 بمدينة مطاي محافظة المنيا جنوب مصر، لطبيب مصري يدعى د.صالح ثابت ووالدة إنجليزية من ويلز تدعى ليلى ماي.

حصلت على الثانوية الأميركية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية بالقاهرة، كما حصلت على الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.

تزوجت من حسنى مبارك عام 1959. وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال.

ترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، واللجنة القومية للمرأة المصرية. كما أسست جمعية الرعاية المتكاملة لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية لأطفال المدارس، ودشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993.