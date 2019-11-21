في يوم الطفل العالمي.. ليان وفاطمة تفقدان حنان والديهما وتطالبان بحقوقهن

"عيونها مليئة بالدمع، لون وجهها شاحب إلى الأصفر، لكنها قوية تقف وسط الأطفال مرفوعة الرأس وترتدي ثوب فلسطين المطرز"، هذه الطفلة هي فاطمة ابنة الشهيد القائد بهاء أبو العطا تشارك لأول مرة إلى جانب شقيقتها ليان وعدد من الأطفال في مؤتمر صحفي يتحدث عن يوم الطفل العالمي.

فقدت فاطمة وليان والديهما يوم الثلاثاء 12/11/2019 بعملية اغتيال إسرائيلي لوالدهما القائد بهاء أبو العطا، لتصبح الطفلتين بقرار إسرائيلي يتيمتين لتفقدان حنان الأم ورحمة وعطف الأب ولتتحول حياتهن إلى ألم ومعاناة شديدة كغيرهن من مئات الأطفال في فلسطين.

ففي 21/11 من كل عام يتجه أطفال العالم إلى حدائق الملاهي والألعاب والمتنزهات احتفالًا بيوم الطفل العالمي، إلا في قطاع غزة فالأمر هنا مختلفٌ تمامًا.

تقف فاطمة وليان وسط أطفال يعانون من الاحتلال الإسرائيلي وألقت الطفلة ليان كلمة أطفال فلسطين وتقول بصوت قوي: "نطالب نحن أطفال فلسطين بحقوقنا وبحماية طفولتنا وانسانيتنا من الاحتلال الإسرائيلي المجرم".

وأشارت ليان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل آلاف الأطفال واعتقل المئات في السجون وسرق فرحة الأطفال دون أن يحاسب، فأين القوانين الدولية والإنسانية التي تحمي الأطفال في العالم؟".

أما فاطمة تقول لمراسلنا: "الاحتلال خطف فرحتي لا أستطيع اليوم أن العب مع الأطفال أو أذهب إلى المتنزهات ككل عام فجرح والدي ووالدتي عميق، وأطالب العالم بمنع الاحتلال من ارتكاب جرائم جديدة بحق عائلات فلسطين".

صورة الطفلة ليان وشقيقته فاطمة ووالدهما القائد بهاء أبو العطا لا تزال خالدة في ذاكرة الطفلة نور ياسين التي عبرت عن حزنها الشديد لآلام العائلة المناضلة.

وقالت الطفلة ياسين: "إسرائيل دمرت بيوتنا وقتلت فرحتنا واحتلت ارضنا وحاصرتنا والعالم يعلم يذلك ويتفرج علينا هذه المعاناة لن تطول باذا الله".

أما رويدة الزعيم، والتي تعرض منزلها لأضرار مادية كبيرة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة حيث قالت: "أنا شعرت بالخوف الكبير اثناء القصف الإسرائيلي وأصبحت نفسيتي صعبة جدًا".

وأشارت إلى أنها تطالب بحقوقها كأي طفلة في العالم بأن تلعب دون خوف أو رعب من الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ دون رحمة.

مديرة دائرة الطفولة بوزارة الشباب والرياضة سماهر بكرون قالت: "أن الوقفة التضامنية جاءت تنديد بالعدوان الإسرائيلي وفي سياق احتفال العالم أجمع بيوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم الخميس 21/11 من كل عام".

وأضافت: "في الوقت الذي ينعم فيه أطفال العالم بالأمان والحرية والتعليم واللعب، فإن أطفالنا في فلسطين فقدوا أغلى ما يملكون فمنهم من هو شهيد وجريح ومنهم من فقد والديه والعالم أجمع لا زال يغض البصر والسمع عن جرائم الاحتلال".

وأشارت إلى أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي في كل جرائمه هم الأطفال وهذا ما شهدناه في عائلة السواركة واستشهاد الطفل أمير عياد.





























