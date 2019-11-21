عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد لولاية ثانية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بالتجديد لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا لولاية ثانية تمتد حتى عام 2023.

وقد تولى الشوا منصبه محافظاً لسلطة النقد خلفاً للمحافظ السابق جهاد الوزير الذي عمل لولايتين حتى أكتوبر 2015 ويعمل حالياً في صندوق النقد الدولي.

وعُين الشوا من قبل الرئيس عباس بمرسوم رئاسي محافظاً لسلطة النقد ورئيساً لمجلس إدارتها في 20 نوفمبر 2015 ويرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والمعهد المصرفي.

وفي عام 2003 عين الشوا وزير للطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الفلسطينية وأمضى أكثر من ثلاث سنوات في منصبه.

ويُعتبر الشوا مصرفيٌ بحكم خبرته المبكرة في هذا المضمار فقد بدأ مسيرته فور عودته إلى بلده من دراسته بالخارج فانضم الى بنك فلسطين في عام 1989، حيث شغل منصب مدير العلاقات الدولية إضافة إلى عدة وظائف ومسؤوليات أخرى تولاها وعمل من خلالها على الارتقاء بمكانة المصرف ودوره وتعزيز شبكة علاقته في فلسطين وخارجها.

في عام 1994 عين منسق فروع بالبنك العربي – فلسطين والذي يمثل أكبر مجموعة مصرفية في فلسطين ويعتبر من أهم أعضاء الشبكة المصرفية العربية والإقليمية الواسعة التابعة للبنك العربي (عمان) الأم.

وشهد عام 2007 ذروة انخراط عزام الشوا في خضم العمل المصرفي بتوليه المدير العام لبنك القدس فعمل على تطوير البنك بإعادة هيكلة أهم دوائره لتتمكن من مجاراة انطلاقه البنك الجديد التي اعتمدت على إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مستحدثة مما عزز من دور وصورة البنك في الوسط المصرفي.

وفي عام 2012، ترأس الشوا مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين حيث فعل بشكل ملموس دورها في خدمة البنوك والأعضاء والقطاع المصرفي بصورة عامة.

وفي عام 2013 انضم عزام الشوا الى البنك التجاري الفلسطيني كمديره العام فعمل منذ البداية على توسيع رقعة خدماته المصرفية وحصته السوقية.

وفي عام 2014 اتخذ الشوا خطوة رائدة برفع رأس مال المصرف عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل مما اعتبر مبادرة جديرة وغير مسبوقة في القطاع المصرفي في فلسطين أسهمت بصورة ملموسة في تطوير وتعميق السوق الرأسمالية المحلية.

ومنذ تأسيسه في عام 2002 ظل الشوا عضوا بارزا في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يمثل صندوق الدولة السيادي وذراعها الاستثماري.

كما شغل الشوا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل للأطفال ورئاسة اتحاد رفع الأثقال الفلسطيني وعضوية مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة كما أنه عضو ناشط في مجالس إدارة عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية.