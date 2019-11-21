تشقق الشفاه ..الأسباب وطريق الوقاية

تنتشر خلال هذه الايام ، تشقق الشفاه بين المواطنين بصورة كبيرة نتيجة للأحوال الجوية التي يغلب عليها حالة الجفاف ، مما يثير العديد من التساؤلات بين المواطنين حول الاسباب الحقيقة لانتشارها بهذه الصورة وطرق الوقاية :

ويشار الى ان الشفاه لا تحتوي على غدد دهنية مثل الجلد ، لذلك هي أكثر عرضة للتشققات و للجفاف .

* الأسباب :

1- جفاف الجسم .

2- سوء التغذية .

3- بعض الأدوية ( مكملات الفيتامين A - الريتين أ - الليثيوم المستخدم في علاج مرض ثنائي القطب - العلاجات الكيماوية - الأدوية المدرة للبول )

4- التعرض للهواء البارد .

5- التعرض لرياح ولهواء الأماكن المغلقة الجاف سواء كان حاراً أم بارداً .

6- عض الشفاه أو لعقها باللسان .

7- الأكزيما .

8- التهاب الشفة السفلى بسبب التعرض الزائد للشمس .

9- خمول الغدة الدرقية .

10- نقص فيتامين C

11- نقص أحد فيتامينات B مثل b9 و b2 .

12- فقر الدم و الفشل الكلوي .

هذه الأعراض تترافق مع تشقق الشفاه : ( الجفاف العام - قشور على الشفاه - تقرحات في الشفة - تورم - نزيف )

* العلاج و الوقاية :

عادة يكون علاج تشقق الشفاه بسيط جدا وهو تجنب المسبب بالإضافة إلى :

1- وضع مرطب شفاه مناسب يحتوي على جل البتروليوم أو على زيت جوز الهند أو زبدة الكاكاو على الشفاه قبل النوم .

2 - عدم قشر الجلد الميت عن الشفاه باستخدام اليد .. فهذا يبطئ عملية الشفاء وقد يسبب نزيف الشفاه .

3 - يجوز تقشير الشفاه في بعض الحالات ولكن بلطف شديد وبمكونات طبيعية ، مثل السكر .

4- التنفس من الأنف وليس من الفم .

5- شرب القدر الكافي من الماء يوميا .

6- استعمال مرطب الشفاه بطريقة صحيحة على الشكل التالي :

عند اختيار مرطب الشفاه الخاص .. يجب أن على احتوائه على جل البتروليوم .. فهذه المادة ضرورية للحفاظ على رطوبة الشفاه وحمايتها من التشقق ..

و قبل وضع أحمر الشفاه يفضل استعمال مرطب الشفاه الشفاف أولاً كأساس لحماية الشفاه .. و يفضل وضع مرطب الشفاه على الشفاه صباحاً قبل المكياج، ومساء قبل الخلود للنوم .

7- تجنب عض أو لعق الشفاه .

8- تجنب تلامس هذه المنطقة مع المواد المثيرة .. مثل رغوة معجون الأسنان ، وكذلك بعض المأكولات الحارة والمتبلة ، والفواكة الحمضية ( يفضل تقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها بالفم مباشرة بواسطة شوكة وتجنب قضمها )

9- تجنب الأجواء الباردة و الجافة .

إذا لم تتحسن حالة الشفاه رغم اتخاذك كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية السابقة فربما تكون مصاباً بحالة التهاب الشفة ، وهي حالة جادة تستدعي عناية طبية .