تشقق الشفاه ..الأسباب وطريق الوقاية

تنتشر خلال هذه الايام ، تشقق الشفاه بين المواطنين بصورة كبيرة نتيجة للأحوال الجوية التي يغلب عليها حالة الجفاف ، مما يثير العديد من التساؤلات بين المواطنين حول الاسباب الحقيقة لانتشارها بهذه الصورة وطرق الوقاية :
ويشار الى ان الشفاه لا تحتوي على غدد دهنية مثل الجلد ، لذلك هي أكثر عرضة للتشققات و للجفاف .
* الأسباب :
1- جفاف الجسم .
2- سوء التغذية .
3- بعض الأدوية ( مكملات الفيتامين A - الريتين أ - الليثيوم المستخدم في علاج مرض ثنائي القطب - العلاجات الكيماوية - الأدوية المدرة للبول )
4- التعرض للهواء البارد .
5- التعرض لرياح ولهواء الأماكن المغلقة الجاف سواء كان حاراً أم بارداً .
6- عض الشفاه أو لعقها باللسان .
7- الأكزيما .
8- التهاب الشفة السفلى بسبب التعرض الزائد للشمس .
9- خمول الغدة الدرقية .
10- نقص فيتامين C
11- نقص أحد فيتامينات B مثل b9 و b2 .
12- فقر الدم و الفشل الكلوي .
هذه الأعراض تترافق مع تشقق الشفاه : ( الجفاف العام - قشور على الشفاه - تقرحات في الشفة - تورم - نزيف )
* العلاج و الوقاية :
عادة يكون علاج تشقق الشفاه بسيط جدا وهو تجنب المسبب بالإضافة إلى :
1- وضع مرطب شفاه مناسب يحتوي على جل البتروليوم أو على زيت جوز الهند أو زبدة الكاكاو على الشفاه قبل النوم .
2 - عدم قشر الجلد الميت عن الشفاه باستخدام اليد .. فهذا يبطئ عملية الشفاء وقد يسبب نزيف الشفاه .
3 - يجوز تقشير الشفاه في بعض الحالات ولكن بلطف شديد وبمكونات طبيعية ، مثل السكر .
4- التنفس من الأنف وليس من الفم .
5- شرب القدر الكافي من الماء يوميا .
6- استعمال مرطب الشفاه بطريقة صحيحة على الشكل التالي :
عند اختيار مرطب الشفاه الخاص .. يجب أن على احتوائه على جل البتروليوم .. فهذه المادة ضرورية للحفاظ على رطوبة الشفاه وحمايتها من التشقق ..
و قبل وضع أحمر الشفاه يفضل استعمال مرطب الشفاه الشفاف أولاً كأساس لحماية الشفاه .. و يفضل وضع مرطب الشفاه على الشفاه صباحاً قبل المكياج، ومساء قبل الخلود للنوم .
7- تجنب عض أو لعق الشفاه .
8- تجنب تلامس هذه المنطقة مع المواد المثيرة .. مثل رغوة معجون الأسنان ، وكذلك بعض المأكولات الحارة والمتبلة ، والفواكة الحمضية ( يفضل تقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها بالفم مباشرة بواسطة شوكة وتجنب قضمها )
9- تجنب الأجواء الباردة و الجافة .
إذا لم تتحسن حالة الشفاه رغم اتخاذك كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية السابقة فربما تكون مصاباً بحالة التهاب الشفة ، وهي حالة جادة تستدعي عناية طبية .