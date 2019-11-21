يدخل اضرابه اليوم الـ 59..جلسة للأسير مصعب الهندي اليوم

تعقد المحكمة العليا للاحتلال اليوم الخميس ، جلسة للأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (59) يوماً، وذلك للنظر في الالتماس المقدم ضد اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير إن الأسير الهندي والبالغ من العمر (29 عاماً)، اُعتقل في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات حيث وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله (24) أمر اعتقال إداري، علماً أنه خاض العام الماضي إضراب عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018.

وإلى جانب الأسير الهندي يواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل إضرابه عن الطعام منذ (61) يوماً.