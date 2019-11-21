موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

من المقرر، أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في 16 ديسمبر المقبل.

وقد أعلنت وزارة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن تحديد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث ستبدأ في ١٧ ديسمبر ٢٠١٩.

فيما من المقرر، أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية من فترة 16/12/2019 وحتى 31/12/2019 .

أما عطلة نصف السنة الدراسية فستكون من فترة الأول من يناير 2020 وستستمر حتى 13 من ذات الشهر.

وفيما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني فإنه سيبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ، فيما ستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 6/5/2020 وحتى 20/5/2020 .

فيما ستبدأ العطلة الصيفية للطلاب في قطاع غزة والضفة الغربية في 21/5/2020.