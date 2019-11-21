الأسير المجاهد عمار عابد يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عمار محمود سليمان عابد (35 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أنهى سبعة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 21/11/2002م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن (17) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وبتاريخ 17/06/2014م، وجهت له سلطات الاحتلال تهمة التآمر لمحاولة إدخال هواتف للأسرى داخل السجن التي يستخدمها الأسرى للتواصل مع عائلاتهم بهدف الاطمئنان عليهم، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً جائراً بحقه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف تضاف لفترة محكوميته السابقة لتصبح فترة محكوميته عشرون عاماً ونصف.

جدير بالذكر أن الأسير عمار عابد ولد بتاريخ 17/07/1984م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.