ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:59 - 21 نوفمبر 2019
سجن سجن
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والداخل المحتل يدخلون اليوم 21 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

والأسرى هم:

من قطاع غزة/

الأسير عمار محمود سلمان عابد (34 عامًا) من مدينة دير البلح المحكوم بالسجن 21 عامًا نصف ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير إبراهيم ضيف الله أحمد حسنين (30 عامًا) من مدينة غزة محكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود حسني سلامة العويدات من مخيم المغازي المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن الداخل المحتل/

والأسير محمد عبد الغفار مفارجة  المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

الأكثر مشاهدة

متعلقات