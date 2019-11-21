أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

ذكرت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والداخل المحتل يدخلون اليوم 21 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

والأسرى هم:

من قطاع غزة/

الأسير عمار محمود سلمان عابد (34 عامًا) من مدينة دير البلح المحكوم بالسجن 21 عامًا نصف ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير إبراهيم ضيف الله أحمد حسنين (30 عامًا) من مدينة غزة محكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمود حسني سلامة العويدات من مخيم المغازي المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن الداخل المحتل/

والأسير محمد عبد الغفار مفارجة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى سبعة أعوام في السجون.