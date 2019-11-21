سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس21/11/2019

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 21/11/2019، الارتفاع في الأسواق.

وقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس، 1,511 ليرة لبنانية.

تفاصيل التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأمريكي

الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية = 1,509.3658

الليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي = 0.0007

وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من ارتفاع سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الساحة اللبنانية أزمة سياسية كبيرة، نتيجة المظاهرات التي اجتاحت بلادهم، الأمر الذي انعكس على الحياة الاقتصادية والقطاع المصرفي .