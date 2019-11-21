شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 21/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي.

وتمنت الإدارة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وبينت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها إصاباتين إحداها خطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.