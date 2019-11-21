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أسعار الدجاج اليوم الخميس 21/11/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:59 - 21 نوفمبر 2019
دجاج دجاج
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تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس 21/11/2019 استقرارًا منذ الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يكون هناك اقبالًا كبيرًا اليوم الخميس، على شراء الدجاج من الأسواق في قطاع غزة نظرًا لرغبة الناس ولعاداتهم بان يكون غداء يوم الجمعة يحتوي على طبق من الدجاج.

أسعار الدجاج اليوم الخميس 21/11/2019 على النحو التالي:

1 - كيلو الدجاج حي 11.5 شيكل

2- كيلو الشيش 25 شيكل

3- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

4- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكل

5- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

6- كيلو الشيش 25 شيكل

7 - كيلو استيكات 25 شيكل

8 - دبوس الدجاج 16 شيكل

9 - كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

 

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