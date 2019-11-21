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مؤتمر صحفي لرئيس الاحتلال بشأن فشل تشكيل حكومة اسرائيلية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:31 - 21 نوفمبر 2019
رؤوفين ريفلين رؤوفين ريفلين
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من المتوقع أن يبلغ رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، رئيس الكنيست يولي ادليشتاين فشل نتنياهو وغانتس بتشكيل حكومة اسرائيلية.

فيما ذكرت مصادر إسرائيلية، أن ريفلين سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس الكنيست للإعلان عن فشل نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة لجميع الإسرائيليين.

يُشار إلى أن بيني غانتس أعلن عن فشله وعجزه لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد أن منحه رئيس حكومة الاحتلال 21 يومًا لتشكيلها، يُشار إلى أن نتنياهو فشل أيضًا في تشكيل حكومة في وقت سابق.

ومن المرجح أن تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى انتخابات ثالثة يكون موعدها في شهر مارس القادم.

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