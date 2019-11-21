

من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس 21/11/2019 في الأراضي الفلسطينية، غائمة جزئيًا وباردة نسبياً، فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقًا للأرصاد الجوية الفلسطينية فإن حالة الطقس اليوم الخميس 21/11/2019 في ساعات الليل من المتوقع أن تكون الجو غائمة جزئياً وباردة خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة ان حالة الطقس يوم الجمعة ستكون غائمة جزئيا الى صافة وباردة نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت تكون حالة الطقس غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة للمدن الفلسطينية اليوم الخميس 21/11/2019:

العاصمة الفلسطينية القدس المحتلة 19

رام الله 18

غزة 24

رفح 23

صفد 18

طبريا 25

الناصرة 21

حيفا 23

جنين 22

طوباس 22

طولكرم 23

نابلس 20

قلقيلية 23

اريحا 27

يافا 24

بيت لحم 19

الخليل 17

بئر البع 24