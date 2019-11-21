بينهم فتاة.. اعتقال 8 مواطنين من الضفة المحتلة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شن حملات الدهم والاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس.

وحسب مصادر الاحتلال، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين خلال حملات الدهم لمدن متفرقة من الضفة المحتلة بينهم فتاة.

وقالت مصادر محلية، أن المعتقلين الذين تم اعتقالهم الليلة وفجر اليوم هم:

الفتاة لين عاكف عوض- بيت أمر شمال الخليل، والمحرر خليل البنا- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والمحرر عدي عدنان شحادة- مخيم الدهيشة.

ولم يتم التعرف بعد على بقية المعتقلين.

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي هجمة شرسة على مدن الضفة المحتلة بالدهم والاعتقالات.